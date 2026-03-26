Durante il concerto di Rosalía al Forum di Assago, l'artista ha interrotto l'esibizione e si è allontanata dal palco dopo aver dichiarato di sentirsi male. La performance, che aveva avuto inizio con entusiasmo, si è conclusa bruscamente senza ulteriori esibizioni. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre i partecipanti sono stati informati della situazione. La cantante ha poi abbandonato la location accompagnata dal personale medico presente sul posto.

Una serata partita con tanta energia è finita nel modo più inaspettato. Al Forum di Assago, il concerto milanese di Rosalía si è trasformato in un colpo di scena che nessuno dei 11.500 presenti avrebbe immaginato: poco dopo le 22, l’artista catalana, 33 anni, ha rivelato di essere vittima di un’intossicazione alimentare “food poisoning” ed è stata costretta a interrompere lo show. Aveva provato a proseguire ma si è dovuta fermare a metà concerto, subito dopo il secondo atto del suo tour ‘Lux’, partito il 16 marzo scorso da Lione. Visibilmente provata, dopo una pausa al termine del secondo atto è tornata sul palco per rivolgersi al pubblico milanese: “Mi sento male. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - “Mi sento male”: Rosalía interrompe il concerto di Milano ed esce di scena. Cosa è successo

Articoli correlati

Rosalía interrompe il concerto a Milano: “Mi sento male, devo fermarmi”Nonostante la volontà di continuare a esibirsi, Rosalía ha dovuto interrompere il suo concerto al Forum Assago di Milano.

Tutto quello che riguarda Mi sento male Rosal a interrompe il...

Temi più discussi: Mi sento male | Rosalía interrompe il concerto di Milano ed esce di scena Cosa è successo; Rosalía sta male e interrompe il concerto al Forum | Non mi era mai successo prima; Rosalía sta male interrotto concerto a Milano; Rosalía interrompe il concerto al Forum di Milano | Ho fatto del mio meglio ma non sto bene.

Rosalía costretta a interrompere lo show a Milano: «Mi sento male, scusate»Rosalía ha incantato gli oltre 11.500 spettatori di Milano, salvo poi essere costretta a interrompere lo show per un'intossicazione ... amica.it

Rosalía interrompe il concerto a Milano per un improvviso malore: Mi sento maleMalore costringe Rosalía a interrompere il concerto a Milano: il Lux Tour si ferma a metà tra applausi e preoccupazione dei fan. notizie.it

Ciao raga! Fate girare questo post Vogliamo Rosalía di nuovo in Italia! x.com

Concerto interrotto al Forum di Assago: paura per Rosalía Serata a metà per Rosalía, costretta a fermarsi dopo i primi due atti del live a Mediolanum Forum a causa di un improvviso malore. Visibilmente provata, l’artista si è rivolta al pubblico: “Mi sento male - facebook.com facebook