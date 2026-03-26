Mercato Inter nel mirino un altro gioiello della Serie B | è un difensore! Le ultime

Da internews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato dell'Inter si concentra su un difensore proveniente dalla Serie B. La società ha manifestato interesse per un giocatore che si distingue nel campionato cadetto e che potrebbe rafforzare la rosa. La trattativa è in fase di valutazione, e al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali. La società monitora attentamente la situazione prima di eventuali sviluppi.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti. Il mercato della  Beneamata  non dorme mai, specialmente quando si tratta di scovare talenti pronti a fare il salto di qualità. Dopo aver definito l’operazione Massolin, il club milanese sembra aver messo nel mirino un altro gioiello del  Modena: si tratta di  Daniel Tonoli,  difensore centrale classe 2002  che si è distinto come uno dei profili più affidabili della categoria, trascinando la sua squadra a vantare la miglior retroguardia del torneo. Il Possibile Ritorno di Tonoli a Milano. Per  Daniel Tonoli, giovane prospetto dotato di grande senso della posizione e ottime doti fisiche, un eventuale approdo alla corte di  Cristian Chivu rappresenterebbe un suggestivo ritorno alle origini. 🔗 Leggi su Internews24.com

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