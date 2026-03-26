Mercato Inter nel mirino un altro gioiello della Serie B | è un difensore! Le ultime

Il mercato dell'Inter si concentra su un difensore proveniente dalla Serie B. La società ha manifestato interesse per un giocatore che si distingue nel campionato cadetto e che potrebbe rafforzare la rosa. La trattativa è in fase di valutazione, e al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali. La società monitora attentamente la situazione prima di eventuali sviluppi.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti. Il mercato della Beneamata non dorme mai, specialmente quando si tratta di scovare talenti pronti a fare il salto di qualità. Dopo aver definito l’operazione Massolin, il club milanese sembra aver messo nel mirino un altro gioiello del Modena: si tratta di Daniel Tonoli, difensore centrale classe 2002 che si è distinto come uno dei profili più affidabili della categoria, trascinando la sua squadra a vantare la miglior retroguardia del torneo. Il Possibile Ritorno di Tonoli a Milano. Per Daniel Tonoli, giovane prospetto dotato di grande senso della posizione e ottime doti fisiche, un eventuale approdo alla corte di Cristian Chivu rappresenterebbe un suggestivo ritorno alle origini. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, nel mirino un altro gioiello della Serie B: è un difensore! Le ultime Articoli correlati Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Lo stato della trattativaIl calciomercato invernale potrebbe regalare un ritorno di lusso in Serie A: Radu Dragusin è il nome caldo per la difesa della Roma. Leggi anche: Mercato Inter, Ausilio su Vasilije Kostov: c’è l’assalto al gioiello della Stella Rossa. Ultime BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! Il PRES.MAROTTA STRINGE PER UN NUOVO DIFENSORE CENTRALE !!!! Tutto quello che riguarda Mercato Inter Temi più discussi: L'Inter prepara la rivoluzione di giugno: assalto a Koné e Palestra, se parte Bastoni due nomi in pole...; Inter, triplo colpo per l'estate: non solo Perrone nel mirino; ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni; Il Messaggero – Gila, Inter davanti al Milan: i nerazzurri hanno un’idea addirittura clamorosa. In Argentina – Inter guarda in casa River Plate: nel mirino Lautaro Rivero, ecco chi èI nerazzurri starebbero monitorando con grande attenzione il mercato sudamericano: spunta un nuovo profilo ... msn.com Mercato Inter, l’esterno torna nel mirino: Salah può agevolare la trattativaIn casa Inter torna di moda il nome di un esterno offensivo già trattato in passato: Momo Salah può essere la chiave dell'affare. spaziointer.it L'Inter pensa al mercato e tra i nomi valutati c'è ancora quello di Diaby, che piaceva ai nerazzurri già a gennaio. - facebook.com facebook Moretto: “Inter, sarà rivoluzione sul mercato. E c’è una novità su Mkhitaryan” x.com