Mercato Roma Dragusin nel mirino | il difensore può tornare in Serie A! Lo stato della trattativa

Da calcionews24.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Radu Dragusin, attualmente al Tottenham, è al centro delle discussioni di mercato della Roma. La società giallorossa valuta un possibile ritorno in Serie A per il difensore, con trattative in corso tra le parti. Restano da definire i dettagli di un'eventuale operazione, che potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rafforzare la linea difensiva. Seguiranno aggiornamenti sulla posizione e gli sviluppi del trasferimento.

Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Come procede la trattativa tra i giallorossi e il Tottenham Il calciomercato invernale potrebbe regalare un ritorno di lusso in Serie A: Radu Dragusin è il nome caldo per la difesa della Roma. Il roccioso centrale rumeno, trasferitosi al Tottenham Hotspur nel gennaio

