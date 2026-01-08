Mercato Roma Dragusin nel mirino | il difensore può tornare in Serie A! Lo stato della trattativa
Radu Dragusin, attualmente al Tottenham, è al centro delle discussioni di mercato della Roma. La società giallorossa valuta un possibile ritorno in Serie A per il difensore, con trattative in corso tra le parti. Restano da definire i dettagli di un'eventuale operazione, che potrebbe rappresentare un’opzione interessante per rafforzare la linea difensiva. Seguiranno aggiornamenti sulla posizione e gli sviluppi del trasferimento.
Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Come procede la trattativa tra i giallorossi e il Tottenham Il calciomercato invernale potrebbe regalare un ritorno di lusso in Serie A: Radu Dragusin è il nome caldo per la difesa della Roma. Il roccioso centrale rumeno, trasferitosi al Tottenham Hotspur nel gennaio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, nel mirino un giovane esterno destro della Serie A. Il costo e lo stato della trattativa
Leggi anche: Mercato Juventus, i bianconeri di nuovo forti su Muharemovic: il difensore del Sassuolo può tornare. Sullo sfondo due big di Serie A a complicare la trattativa
Roma, calciomercato: Raspadori incontra Simeone. Frendrup, meeting allo stadio. In difesa Disasi o Dragusin; LIVE Calciomercato: Fiorentina, ufficiale Solomon. Mandas nel mirino del Genoa; La Fiorentina in pressing per Baldanzi: Paratici al lavoro anche per Dragusin; Gasperini vuole rinforzi in difesa: nel mirino due obiettivi della Fiorentina.
L'ex bianconero Dragusin nel mirino della Roma: quattro esperti a confronto - E si parla di Radu Dragusin come nome possibile per rinforzare il reparto difensivo. tuttojuve.com
Calciomercato, la Roma punta l’ex Lazio! Ora diventa un’opportunità per rinforzare i giallorossi, i dettagli - Calciomercato Roma, l’ex Lazio torna nel mirino: ora diventa una vera occasione per rinforzare la difesa giallorossa La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa di Gasperini in vista del mercato di gen ... lazionews24.com
Pagina 2 | La Fiorentina in pressing per Baldanzi: Paratici al lavoro anche per Dragusin - L'ex Juve da Londra lavora sulla nuova Viola: trattativa aperta con la Roma per Tommaso, nel mirino il difensore centrale che può lasciare il Tottenham ... corrieredellosport.it
ULTIM'ORA MERCATO Roma, accordo economico vicino per Raspadori Manca solo il via libera finale dell'attaccante #SkySport #SkyCalciomercato x.com
Gasperini, Massara e un rapporto mai decollato: che succede con il mercato Roma - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.