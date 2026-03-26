Il presidente del Consiglio ha chiamato il presidente della Repubblica per comunicare la decisione di assumere l'interim del ministero del Turismo. La conversazione via telefono si è concentrata sulla proposta di incarico temporaneo per questa funzione. La nomina rimane da definire formalmente, mentre si attendono eventuali sviluppi ufficiali.

AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l'assunzione dell' interim del ministero del Turismo. Il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell'interim. Lo fa sapere una nota di Palazzo Chigi. Il presidente Meloni rivolge un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. Impegno del governo per il turismo. Il governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell' economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all' Italia, si legge ancora nella nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni sente Mattarella e tiene l'Interim per il Turismo

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