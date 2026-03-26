Medicina Democratica ha inaugurato la nuova sede a Milano, in locali confiscati alle organizzazioni criminali. La scelta è avvenuta in occasione del 50° anniversario della fondazione dell’associazione. La sede si trova in un edificio assegnato tramite un bando pubblico del Comune, che prevede l’uso di spazi confiscati alla criminalità organizzata.

Medicina Democratica festeggia i 50 anni di vita inaugurando la nuova sede a Milano, ottenuta grazie al bando del Comune per l'assegnazione di locali confiscati alla criminalità organizzata. L'inaugurazione della sede è prevista per venerdì 27 marzo alle ore 17. I locali si trovano in via Imbonati 23 (zona Maciachini). "La nostra sede nazionale è sempre stata a Milano dalla nascita di Medicina Democratica come Movimento di Lotta per la Salute, e cioè dal 1976: per il nostro compleanno regaliamo una sede nuova, facilmente accessibile da parte di tutti e tutte e che vogliamo mettere a disposizione delle associazioni e dei comitati... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Medicina Democratica cambia sede a 50 anni dalla fondazione: andrà in locali confiscati alle mafie

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