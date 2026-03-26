Il Presidente della Repubblica ha firmato un decreto che assegna a Giorgia Meloni l'incarico di ministro ad interim del Turismo. Durante la giornata, è stato reso noto che Antonio Mura prenderà il posto di Giusi Bartolozzi in questo ruolo. La proposta di Meloni è stata discussa telefonicamente con il Capo dello Stato prima della firma ufficiale.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per proporre l'assunzione dell'interim del Ministero del Turismo. Il Capo dello Stato ha poi firmato il decreto per il conferimento dell’interim. Il Presidente Meloni rivolge un ringraziamento al Ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano. Il Governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell’economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella ha firmato: interim Meloni per il ministero del Turismo. Antonio Mura prende il posto di Giusi Bartolozzi

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