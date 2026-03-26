Martina Franca | tornano i momenti di preghiera a Cristo Redentore Da sabato

A Martina Franca riprendono i tradizionali incontri di preghiera presso il monumento di Cristo Redentore. L'iniziativa, promossa dal Comitato Pro Cristo Redentore, si svolgerà a partire da sabato e coinvolge i cittadini che si riuniscono ai piedi della statua per momenti di raccoglimento. L'evento si ripete ogni anno, mantenendo vivo il momento di spiritualità collettiva nella piazza principale della città.

Di seguito il comunicato: Martina Franca – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i “Momenti di preghiera a Cristo Redentore”, iniziativa promossa dal Comitato Pro Cristo Redentore e organizzata ai piedi dello storico monumento cittadino. L’evento rappresenta un’occasione di raccoglimento e condivisione spirituale aperta a tutta la comunità, in un contesto suggestivo e simbolico per il territorio. Il programma prevede due momenti principali: Sabato 28 marzo, alle ore 17:00: Benedizione delle Sante Palme. Lunedì 6 aprile, alle ore 11:00: Santa Messa del lunedì dell’Angelo. Le celebrazioni saranno officiate da don Luigi Larizza. Gli organizzatori invitano cittadini e fedeli a partecipare numerosi per vivere insieme questi momenti di fede e preghiera. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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