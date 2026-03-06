Apiturismo la tendenza travel del momento è viaggiare andando alla ricerca degli allevamenti di api

L'apiturismo sta diventando una delle tendenze più popolari tra i viaggiatori, con sempre più persone interessate a visitare allevamenti di api e a scoprire il mondo delle api e del miele. Secondo le stime, circa un italiano su sette prevede di dedicare le proprie vacanze nel 2026 a questa esperienza, che include visite agli allevamenti e degustazioni di miele.