Marco Predolin | Biografia del Conduttore TV e Radiofonico Italiano

Marco Predolin, nato il 26 marzo 1951 a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, è un conduttore televisivo e radiofonico italiano. La sua carriera comprende diverse esperienze nel settore dello spettacolo, con apparizioni in programmi televisivi e trasmissioni radiofoniche. La sua attività professionale si è sviluppata a partire dagli anni Settanta, contribuendo a diversi progetti nel panorama mediatico nazionale.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Marco Predolin, conduttore televisivo e radiofonico italiano, è nato il 26 marzo 1951 a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Oggi ha 75 anni, misura circa 187 cm e ha origine da una famiglia di esuli dalmatoveneti. Dopo esperienze su navi da crociera nei Caraibi, dal 1976 lavora in radio private come Radio Babboleo a Genova, TeleRadioCity e Radio Montecarlo; nel 1980 debutta in TV su Tele Montecarlo con un programma per bambini. Negli anni ’80 Marco Predolin esplode con Fininvest: dal 1983 conduce “M’ama non m’ama” su Rete 4 con Sabina Ciuffini, poi Ramona Dell’Abate. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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