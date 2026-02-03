Rudy Zerbi | vita carriera e curiosità del conduttore radiofonico e personaggio tv

Rudy Zerbi, nato a Lodi, è diventato uno dei volti più noti della tv e della radio in Italia. Ha iniziato la sua carriera come produttore musicale e poi si è fatto conoscere anche come giudice di talent show. Con il suo stile diretto e senza fronzoli, è riuscito a conquistare il pubblico. Oggi, tra impegni televisivi e radiofonici, Zerbi continua a essere una presenza costante nel panorama dello spettacolo italiano.

Dall'infanzia a Lodi alla radio e alla tv nazionale, ecco tutto quello che c'è da sapere su Rudy Zerbi, tra passione per la musica, successi professionali e vita privata. Rudy Zerbi nasce il 3 febbraio 1969 a Lodi. Figlio di Luciana Coi e adottato da Roberto Zerbi, cresce insieme al fratello Stefano.

