Nelle ultime ore, il Sannio ha registrato intense piogge che hanno causato allagamenti e esondazioni tra Limatola e Melizzano. I vigili del fuoco sono intervenuti per gestire le situazioni di emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre il maltempo persiste nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violenti e prolungate piogge si sono abbattute questo pomeriggio tra Limatola e Melizzano provocando allagamenti ed esondazioni. Pesanti sono i disagi causati da questa fase temporalesca. Molti residenti si sono ritrovati a combattere contro veri e propri ruscelli d’acqua fangosa, non più trattenuti ed incanalati dal sistema fognario. Cantine e scantinati di privati sono stati invasi dall’acqua. Non sono però state segnalate criticità gravi, né danni alle persone. I Vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore per rispondere a numerose segnalazioni e richieste di soccorso anche a causa di allagamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo, bomba d’acqua nel Sannio: vigili del fuoco al lavoro

