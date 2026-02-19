Un motociclista ha perso la vita a Roma quando è scivolato sull’asfalto e un’auto lo ha investito, creando caos sul traffico. L’incidente si è verificato sul Grande raccordo anulare, al km 58,900, poco prima delle ore 8 di stamattina. La moto è finita contro il guardrail, mentre l’auto che proveniva in direzione opposta ha travolto il centauro. Sul posto sono arrivati i soccorritori ma per il motociclista non c’è stato niente da fare. La polizia ha chiuso temporaneamente la corsia di sorpasso.

Una persona è morta a Roma in uno scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è avvenuto sul Grande raccordo anulare al Km 58,900. Al momento il transito è garantito lungo la corsia di emergenza e ci sono code nel tratto interessato. Lo rende noto l'Anas il cui personale è sul posto con le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. Morto uno scooterista Coinvolta una persona a bordo di uno scooter, poi investita da un’auto in transito. Sul posto la Polizia Stradale. Il drammatico incidente si è verificato all’altezza del chilometro 58,900 del Grande raccordo anulare, nel tratto compreso tra l’EUR e la via del Mare, in corsia esterna. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, incidente sul Gra: morto motociclista, è caduto sull'asfalto ed è stato investito da un'auto, traffico in tilt

Roma, incidente sul Gra: morto motociclista, caduto sull'asfalto è stato investito da un'auto, traffico in tiltUn motociclista ha perso la vita a Roma dopo essere caduto sull’asfalto e essere stato investito da un’auto.

Roma, incidente sul Gra: motociclista cade sull'asfalto e viene investito da un'auto, traffico in tiltUn motociclista è morto a Roma dopo aver perso il controllo sulla Tangenziale e essere stato investito da un’auto.

Roma, incidente mortale sulla Cristoforo Colombo: le indagini - Storie italiane 27/10/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.