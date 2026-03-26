Durante la trasmissione, un’improvvisa crisi ha colpito una ex senatrice, che si è accasciata a terra. È stata subito soccorsa dal personale presente e visitata da un medico. La produzione ha preso in consegna la situazione, mentre i concorrenti hanno assistito alla scena. La donna è stata portata fuori dal set per ulteriori controlli e valutazioni mediche.

Paura al GF Vip. Alessandra Mussolini ha accusato un malore ed è stata subito presa in carico dallo staff medico del programma. Secondo le prime indiscrezioni arrivate da una nota stampa del format l’ex senatrice starebbe meglio. Le immagini dell’evento sono diventate virali sui social. Nel video si vede Mussolini entrare nella stanza da letto in cui gli altri concorrenti stanno ancora dormendo, poi improvvisamente si accascia sul pavimento tremante. Cos’è successo al GF Vip Le immagini sono passate sotto gli occhi di chiunque. L’ex senatrice Alessandra Mussolini, concorrente del Grande Fratello Vip, la mattina di giovedì 26 marzo si è sentita male. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Malore per Alessandra Mussolini al GF Vip, "immediatamente soccorsa e visitata": come sta l'ex senatrice

Articoli correlati

Leggi anche: Alessandra Mussolini, malore al GF Vip: come sta ora

Alessandra Mussolini ha una strategia per neutralizzare Selvaggia Lucarelli al GF VipLa concorrente del Grande Fratello Vip, amareggiata dopo lo scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli, ha elaborato una strategia per le prossime...

Aggiornamenti e notizie su Alessandra Mussolini

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini svela il tatuaggio proibito: Volevo morire; Cosa ho chiesto agli autori del Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini svela la condizione e confida: La mia famiglia non voleva; La grave accusa di Alessandra Mussolini a Francesca Manzini: Mi vuoi menare? Fallo; Gf Vip, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe: Finta precisina, invece sei isterica. Selvaggia Lucarelli: Battute sessiste e becere.

Malore per Alessandra Mussolini al GF Vip: intervento dei mediciMomenti di tensione e paura nella Casa del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini è stata protagonista di un improvviso malore che ha spaventato i concorrenti, dopo una caduta avvenuta nelle prime ... quilink.it

Malore per Alessandra Mussolini al GF Vip, immediatamente soccorsa e visitata: come sta l'ex senatricePaura al GF Vip, Alessandra Mussolini accusa un malore e si accascia sul pavimento: cos'è successo all'ex parlamentare ... virgilio.it

Ora sta bene…" Questo è il messaggio lanciato dalla produzione del Grande Fratello in seguito a un episodio che ha visto Alessandra Mussolini sentirsi male all’interno della Casa. L’annuncio, diffuso sui social, ha immediatamente attirato l’attenzione di chi s facebook

#Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com