Un gruppo di cittadini australiani ha avviato una petizione con oltre 33.000 firme per opporsi alla futura visita del principe Harry e di Meghan Markle nel paese. La petizione è stata presentata al governo locale, che non ha ancora annunciato ufficialmente i dettagli del viaggio. La posizione dei sostenitori si basa sulla volontà di non finanziare la visita reale.

Gli australiani non ci pensano neanche a finanziare la prossima visita del principe Harry e di Meghan Markle nel Paese e lo hanno chiarito al loro governo con una petizione. Che sia la coppia a pagare di tasca propria le spese del viaggio: la petizione ha già raccolto 33.000 firme grazie alla campagna di Beyond Australia, un'organizzazione che si batte per i diritti civili e che ha lanciato l’iniziativa in vista dell'arrivo della coppia il mese prossimo, esortando i ministri a stabilire un limite invalicabile: nessun centesimo di fondi pubblici sarà utilizzato per le misure di sicurezza, la logistica del viaggio o qualsiasi altra spesa che la visita possa comportare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L’ultima umiliazione per Harry e Meghan: 33mila firme contro la loro visita in Australia

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