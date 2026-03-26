Lorenzo Minh Casali è stato protagonista dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. Durante l’intervista ha riferito di essere in fase di recupero da un infortunio e di dover attendere ancora prima di tornare in campo. Ha inoltre commentato che la squadra in cui milita è composta da elementi validi e destinata a competere a Los Angeles.

Lorenzo Minh Casali è stato l’ospite dell’ultima puntata di Ginnasticomania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il ginnasta classe 2002 ha fatto il punto della situazione dopo l’infortunio che lo ha fermato e lo ha costretto anche ad una operazione. Uno stop che lo ha costretto a saltare i Campionati Nazionali Assoluti di ginnastica artistica a Quartu Sant’Elena nel settembre 2025. Lorenzo Casali iniziando raccontando il suo presente: “ Io faccio sempre il massimo e do tutto, anche quando non gareggio. Sinceramente non gareggiare e vedere la squadra in difficoltà, fa male al cuore. Io ci ho provato e spero di dare una mano entro la terza tappa di Serie A”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Minh Casali: “In recupero dall’infortunio, ma c’è da aspettare. Siamo una bella squadra per Los Angeles”

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