L’Italia Under 21 travolge la Macedonia del Nord | a segno Ndour Lipani Ekhator e Fini

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria convincente contro la Macedonia del Nord in una partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. La gara si è disputata a Empoli e ha visto i giocatori italiani segnare quattro reti, con marcatori Ndour, Lipani, Ekhator e Fini. La squadra allenata da Baldini ha dominato con autorità l’incontro.

A Empoli gli Azzurrini di Baldini vincono con autorità contro la Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21. Il risultato finale recita 4-0, frutto di una prestazione solida e continua pressione offensiva. La telecronaca di Italia-Macedona del Nord. Primo tempo. La partita inizia subito con grande intensità da parte dell’Italia. Al 4’ gli Azzurrini passano in vantaggio con Ndo ur, bravo a finalizzare di testa un perfetto cross di Bartesaghi. La Macedonia del Nord resta compatta in difesa, ma fatica a reggere il ritmo dei padroni di casa. Al 13’ altra occasione per l’Italia: Cherubini serve Lipani, che colpisce il palo con una conclusione in diagonale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Italia Under 21 travolge la Macedonia del Nord: a segno Ndour, Lipani, Ekhator e Fini Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Baldini punta su Ekhator LIVE Italia-Macedonia del Nord 3-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Ekhator firma il tris!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Arrivata la precisione per gli azzurrini che possono ora dominare tranquillamente il match. Approfondimenti e contenuti su Italia Under Temi più discussi: Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Italia Under 21, i convocati del Ct Baldini; Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streaming; Under 21, Italia-Macedonia del Nord: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Europeo U 21, l'Italia passeggia sulla Macedonia del Nord: a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioniL'incontro è stato deciso dalle reti di Ndour, a segno dopo 3', Lipani ed Ekhator, che in due minuti chiudono il match in apertura di ripresa. Nel finale Fini realizza dal dischetto ... msn.com Italia-Macedonia del Nord U21 diretta: Ndour, Lipani, Ekhator e Fini decidono la sfida di qualificazione agli Europei. Le reazioni LIVEAllo stadio Castellani di Empoli vincono in scioltezza gli uomini del ct Baldini: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it L’Italia Under 21 travolge la Macedonia del Nord: a segno #Ndour, #Lipani, #Ekhator e #Fini. Finisce 4-0 per la Nazionale allenata da #Baldini (che si conferma guida solida): una vittoria importante in vista delle qualificazioni agli Europei. https://www.ilnapolist - facebook.com facebook #Milan, #Bartesaghi oggi in campo con l'Italia Under 21: orario e dove vedere la partita #SempreMilan x.com