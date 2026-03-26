L’Italia Under 21 travolge la Macedonia del Nord | a segno Ndour Lipani Ekhator e Fini

Da ilnapolista.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria convincente contro la Macedonia del Nord in una partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. La gara si è disputata a Empoli e ha visto i giocatori italiani segnare quattro reti, con marcatori Ndour, Lipani, Ekhator e Fini. La squadra allenata da Baldini ha dominato con autorità l’incontro.

A Empoli gli Azzurrini di Baldini vincono con autorità contro la Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21. Il risultato finale recita 4-0, frutto di una prestazione solida e continua pressione offensiva. La telecronaca di Italia-Macedona del Nord. Primo tempo. La partita inizia subito con grande intensità da parte dell’Italia. Al 4’ gli Azzurrini passano in vantaggio con Ndo ur, bravo a finalizzare di testa un perfetto cross di Bartesaghi. La Macedonia del Nord resta compatta in difesa, ma fatica a reggere il ritmo dei padroni di casa. Al 13’ altra occasione per l’Italia: Cherubini serve Lipani, che colpisce il palo con una conclusione in diagonale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’Italia Under 21 travolge la Macedonia del Nord: a segno Ndour, Lipani, Ekhator e Fini

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