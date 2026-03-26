Le ultimissime su Italia-Irlanda del Nord | Cambiaghi e Coppola in tribuna Cosa succede in caso di parità?

Il 26 marzo 2026 si è disputata la partita tra Italia e Irlanda del Nord a Bergamo, un evento atteso da mesi e segnato con un cerchietto rosso sul calendario. Durante l’incontro, Cambiaghi e Coppola si sono trovati in tribuna. La partita si è conclusa in parità, senza che siano stati comunicati dettagli su eventuali procedure specifiche in caso di risultato di pareggio.

Bergamo, 26 marzo 2026 - Quel giorno lì, fissato da mesi con un cerchietto rosso sul calendario della Nazionale, è infine giunto. L' Italia si gioca il proprio futuro oggi, a Bergamo, contro l' Irlanda del Nord in un match secco che vale l'accesso, con asterisco, al prossimo mondiale. Battere i nordirlandesi, infatti, non sarà sufficiente per superare questo scoglio dei playoff, che ha in programma un altro match contro la vincente di Bosnia-Galles per decretare chi volerà oltreoceano questa estate. Un solo posto per quattro. La tensione è altissima, specialmente sulle spalle degli Azzurri che un mondiale non lo vivono da dodici anni. Un'attesa infinita, che ha saltato un'intera generazione di bambini che mai hanno visto l'Italia approdare alla fase a gironi della massima competizione per nazionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le ultimissime su Italia-Irlanda del Nord: Cambiaghi e Coppola in tribuna. Cosa succede in caso di parità? Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord, Gattuso ha deciso: vanno in tribuna!Manca ormai pochissimo all’inizio dell’atteso match tra Italia e Irlanda del Nord: le ultimissime in casa azzurra. Leggi anche: Italia Irlanda del Nord: cosa succede se finisce in pareggio nei 90?. Supplementari o rigori? Il regolamento completo dei playoff Approfondimenti e contenuti su Le ultimissime su Italia Irlanda del... Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Italia, la probabile formazione per lo spareggio con l'Irlanda del Nord; Italia-Irlanda del Nord con una grande novità per i tifosi: sarà la prima volta; Dieci volte di più: Italia-Irlanda del Nord, sulla carta non c’è storia. L’incredibile differenza. Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni. DIRETTAPortaci al Mondiale, portaci al Mondiale. Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in ... tg24.sky.it Italia-Irlanda del Nord, ora Gattuso non può sbagliare: pronosticoPronostico Italia-Irlanda del Nord quote statistiche semifinale playoff Mondiali 2026 in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle 20.45 ... gazzetta.it Vediamo chi indovina come finisce Italia-Irlanda del Nord - facebook.com facebook Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com