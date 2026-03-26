Lavori pubblici chiesto l' arresto del vicesindaco di Torricella

Da quotidianodipuglia.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Torricella sono stati notificati avvisi di garanzia a 16 persone, tra cui amministratori e dipendenti comunali, nell'ambito di un’indagine sui lavori pubblici. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli e perquisizioni presso il Comune, mentre è stato richiesto l’arresto del vicesindaco. La vicenda riguarda presunte irregolarità legate a progetti e appalti pubblici.

Terremoto giudiziario al Comune di Torricella, dove oggi carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato avvisi di garanzia a 16 persone, tra amministratori, dipendenti comunali e imprenditori. Tra gli indagati figura il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Michele Franzoso, nei cui confronti vengono contestati dieci capi d’imputazione e una richiesta di misura cautelare in carcere. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, spaziano dalla turbativa d’asta alla corruzione, fino all’autoriciclaggio. Nell’inchiesta risultano coinvolti anche un consigliere comunale di maggioranza e i vertici dell’ufficio tecnico del Comune.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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