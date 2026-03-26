Lavori pubblici chiesto l' arresto del vicesindaco di Torricella

Oggi a Torricella sono stati notificati avvisi di garanzia a 16 persone, tra cui amministratori e dipendenti comunali, nell'ambito di un’indagine sui lavori pubblici. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli e perquisizioni presso il Comune, mentre è stato richiesto l’arresto del vicesindaco. La vicenda riguarda presunte irregolarità legate a progetti e appalti pubblici.

Terremoto giudiziario al Comune di Torricella, dove oggi carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato avvisi di garanzia a 16 persone, tra amministratori, dipendenti comunali e imprenditori. Tra gli indagati figura il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Michele Franzoso, nei cui confronti vengono contestati dieci capi d’imputazione e una richiesta di misura cautelare in carcere. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, spaziano dalla turbativa d’asta alla corruzione, fino all’autoriciclaggio. Nell’inchiesta risultano coinvolti anche un consigliere comunale di maggioranza e i vertici dell’ufficio tecnico del Comune.... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lavori pubblici, chiesto l'arresto del vicesindaco di Torricella Articoli correlati Regione Campania, chiesto l’arresto del consigliere ZanniniEletto alle ultime regionali con Forza Italia, il politico di Mondragone è indagato per corruzione e concussione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavori pubblici Temi più discussi: Adeguamento prezzi e revisione negli appalti pubblici: quando decide il giudice ordinario e quando il giudice amministrativo; Tangenti per appalti sui lavori pubblici, chiesto carcere per vicesindaco di Torricella; Appalti e lavori pubblici, chiesto l’arresto del vicesindaco di Torricella; Tunnel subportuale, al tavolo in Regione chiesto il mantenimento dello svincolo per il centro città. Lavori pubblici, chiesto l'arresto del vicesindaco di TorricellaTerremoto giudiziario al Comune di Torricella, dove ieri i carabinieri del Comando provinciale di Taranto hanno notificato avvisi di garanzia a 16 persone, tra amministratori, dipendenti ... quotidianodipuglia.it Tangenti e appalti pilotati: inchiesta sul Comune di Torricella. Chiesto l’arresto del vicesindacoCoinvolte 12 persone, attesa la decisione del gip. Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di centrodestra, Michele Franzoso è indagato per turbativa ... bari.repubblica.it A #Calangianus proseguono i lavori pubblici. Quest'oggi sono state asfaltate Via Firuccia e Via Santa Gemma Galgani; prosegue infatti, il piano asfalti dell'amministrazione comunale, volto a migliorare la fruibilità delle strade, da parte dei propri residenti. Nelle - facebook.com facebook Stato legittimo sotto stress È possibile ricostruire sempre lo stato legittimo di un immobile L’analisi evidenzia limiti applicativi e criticità dell’art. 9-bis. Il nodo interpretativo @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/stato-leg… x.com