Test Bahrain | il dettaglio scoperto a Sakhir da Giorgio Piola

Giorgio Piola ha scoperto un dettaglio importante durante i test a Sakhir, in Bahrain. Un elemento tecnico che potrebbe influenzare le prestazioni delle monoposto e che, fino a questo momento, non era stato notato dagli altri. La scoperta riguarda una modifica nel design delle ali anteriori, visibile chiaramente nelle immagini catturate durante le sessioni di prova.
Ultimissime dai test di Sakhir in Bahrain! Nei primi tre giorni di prove sul circuito del Bahrain emerge un dettaglio tecnico molto interessante che finora sembra essere sfuggito ai più. Grazie all’analisi approfondita di Giorgio Piola e al confronto con quanto visto in pista durante i test di Formula 1, andiamo a capire questo particolare accompagnati da Biagio Maglienti e Luca Preti. Nel video analizziamo nel dettaglio immagini, soluzioni tecniche e possibili sviluppi futuri. Guarda il video fino alla fine per scoprire di cosa si tratta!. 🔗 Leggi su Oasport.it
Test Bahrain Day 3: analisi completa di Piola e MaglientiGiorgio Piola e Biagio Maglienti hanno concluso i primi tre giorni di test a Sakhir, in Bahrain, a causa delle restrizioni sul programma di prove.
Formula1, Leclerc guida i test di Sakhir in BahrainLa seconda giornata di test a Sakhir si chiude con Charles Leclerc che guida ancora la classifica.
