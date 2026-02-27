Bookshelf Wealth | l’arte del disordine colto e delle case da leggere

Bookshelf Wealth: l’arte del disordine colto e delle case da leggere. Dopo anni in cui il design ha puntato su superfici perfette e pulite, ora si osserva un cambiamento nel modo di concepire il lusso domestico. Sono sempre più diffuse soluzioni che valorizzano scaffali pieni di libri e ambienti che invitano alla lettura e alla cultura, rompendo con l’idea di perfezione assoluta.

Dopo stagioni intere in cui il design celebra le superfici immacolate, diverse sensibilità concorrono a ridefinire il concetto di lusso domestico. Il paradigma estetico si ribalta infatti proprio per lasciare spazio ad un rinnovato massimalismo intellettuale; un massimalismo che profumi anche di carta stampata oltre che dell'individualità autentica di chi abita lo spazio. In questo modo, la casa torna ad essere un rifugio, un archivio in cui il singolo oggetto suggerisce un ricordo personale da raccontare. La tendenza si allontana quindi drasticamente dall'ansia di perfezione da vetrina e desidera svelare la stratificazione culturale di chi abita quotidianamente quello spazio specifico.