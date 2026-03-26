L' appuntamento su Instagram il rapporto sessuale e la denuncia | condannato 27enne

Un uomo di 27 anni è stato condannato a quattro anni di reclusione dalla seconda sezione penale del tribunale di Agrigento. La sentenza riguarda un episodio avvenuto dopo un incontro su Instagram, durante il quale è stato consumato un rapporto sessuale. La condanna è stata pronunciata in seguito a una denuncia presentata dalla vittima, allora maggiorenne.

I giudici gli infliggono una pena di 4 anni: la ragazza, all'epoca diciottenne, aveva raccontato di essere stata costretta. La difesa: "Rapporto consensuale". Cade l'accusa di lesioni L’appuntamento su Instagram, il rapporto sessuale e la denuncia: i giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento hanno inflitto la condanna a quattro anni di reclusione a un ventisettenne accusato di violenza ai danni di una ragazza all'epoca diciottenne. Cade, invece, l’accusa di lesioni aggravate, inizialmente contestata dalla Procura per le ecchimosi che la ragazza si sarebbe procurata. La pena decisa dal collegio presieduto da Wilma Angela Mazzara è la metà esatta di quella richiesta dal pubblico ministero Elettra Consoli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - L'appuntamento su Instagram, il rapporto sessuale e la denuncia: condannato 27enne Articoli correlati Federico Mutti, un quarto ragazzino denuncia il talent scout condannato per violenza sessualeBologna, 25 febbraio 2026 – Spunta una quarta denuncia contro il talent scout del cinema, anche questa per violenza sessuale su minore. Sedotto al corso di ballo, lo ricatta minacciando denuncia di violenza sessuale dopo un rapportoPrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Contenuti e approfondimenti su L'appuntamento su Instagram il rapporto... Discussioni sull' argomento Primocanale, i migliori contenuti della settimana su Instagram: oltre 1 milione e 700 mila views; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Una parola, molti linguaggi; Cultura del verde, sale in cattedra l’influencer Nicola Caffi Avogadri. Ornella Vanoni canta a Belve 'L'appuntamento', sigla del programmaChe dolore cara Ornella. Grazie per essere stata colonna sonora di tanta vita, ha scritto su Instagram Francesca Fagnani, che conduce Belve, ricordando Ornella ... rainews.it Il processo era partito dalla denuncia di una ventenne californiana che ha testimoniato che YouTube (proprietà Google) e Instagram (proprietà Meta) hanno istigato la sua depressione e pensieri suicidi durante l'infanzia. - facebook.com facebook Instagram e YouTube creano dipendenza nei minori: condannate Meta e Google x.com