federico mutti un quarto ragazzino denuncia il talent scout condannato per violenza sessuale

Bologna, 25 febbraio 2026 – Spunta una quarta denuncia contro il talent scout del cinema, anche questa per violenza sessuale su minore. La settimana scorsa, Federico Mutti, 46 anni, bolognese, è stato condannato dal gup Roberta Malavasi a 3 anni e 4 mesi in abbreviato per un caso simile all'ultimo emerso. La Procura, con il pm Luca Venturi, aveva chiesto una condanna a 5 anni. Mutti, che è assistito dall'avvocato Andrea Rossi, si occupa di casting ed attivo nel mondo culturale e musicale bolognese. Anche in questo ultimo caso la vittima, all'epoca dei fatti, aveva 11 anni. Stando alla denuncia, presentata nei giorni scorsi in Questura (in seguito alla quale è scattato il Codice rosso ), l'indagato si trovava da solo con il ragazzino, gli avrebbe chiesto di abbassare i pantaloni e mostrato al minore anche un video dal contenuto pornografico.

