L' aeroporto di Venezia cresce e amplia il network di destinazioni

Nel 2025, il sistema aeroportuale del Nordest, che include Venezia, Treviso e Verona, ha registrato oltre 19 milioni di passeggeri complessivi, segnando un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. L'aeroporto di Venezia ha ampliato la sua rete di collegamenti, contribuendo alla crescita complessiva del polo aeroportuale della regione.

Il 2025 si è chiuso con 11,85 milioni di passeggeri (+2% sul 2024), i primi due mesi del 2026 segnano un +11,6% rispetto allo stesso bimestre 2025. In totale il Marco Polo è collegato a 100 città Nel 2025 il Polo aeroportuale del Nordest (Venezia, Treviso e Verona) ha superato complessivamente i 19 milioni di passeggeri, con un incremento del +4% sull’anno precedente. I dati aggiornati ai primi due mesi del 2026 rafforzano questa tendenza, mostrando un +11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (circa 2,5 milioni di passeggeri). La stagione estiva 2026, con più di 16 milioni di posti in vendita previsti da aprile a ottobre, in crescita del 9% sul 2025, supererà i volumi conseguiti dai tre scali veneti nello stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'aeroporto di Venezia cresce e amplia il network di destinazioni Articoli correlati L’aeroporto cresce. Ora c’è il distributore di carburante avioFinalmente anche all’aeroporto di Foligno si potrà fare rifornimento sugli aerei. Modena cresce fra le destinazioni FlixBus, arrivi aumentati del 29%Nel 2025 il numero delle prenotazioni FlixBus per Modena è aumentato del 29% rispetto all’anno precedente. Beautiful Water Fountain at Venice Airport #Venice #Venezia #VeniceAirport #MarcoPoloAirport #Italy Approfondimenti e contenuti su L'aeroporto di Venezia cresce e amplia... Temi più discussi: Milano Cortina: passati dall'Aeroporto di Venezia 1.500 atleti; Bretella ferroviaria che collega l'aeroporto Marco Polo alla linea Venezia-Trieste: posa della prima pietra; Aeroporto di Venezia: SAVE ottiene la certificazione ISO 22301 per la continuità operativa; Due collegamenti verso gli aeroporti, l'opposizione attacca la destra: Debole e con le nostre idee. Aeroporto di Venezia: tour e guida al viaggioScopri l'Aeroporto Marco Polo di Venezia con questo tour a piedi: esplora le aree arrivi, le zone di trasporto e vivi l'esperienza di viaggio in uno degli aeroporti più trafficati d'Italia. msn.com Aeroporto di Venezia: tutti i numeri del traffico legato a Olimpiadi e ParalimpiadiL'aeroporto di Venezia traccia un bilancio estremamente positivo delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026. Settimane che ... travelquotidiano.com 26/3/26. Loreo.Rassegna“Inter flumina Serenissimae”in duomo o nella chiesa della SS.Trinità a Loreo:17/4 “I canti dei Patriarchi”; 15/5 “Fantasmagorie monastiche”; 25/9 “Autunno a Venezia”(v.FB) (foto:maestro Luca Sartore,cantante Silvia Frigato; locandina x.com Venezia Moderna - facebook.com facebook