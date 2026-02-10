L’aeroporto di Foligno amplia i servizi. Da oggi, gli aerei potranno fare rifornimento direttamente sul posto, grazie all’apertura di un nuovo distributore di carburante. Il sindaco Stefano Zuccarini ha annunciato la novità con un post su Facebook, sottolineando come questa novità rappresenti un passo avanti per la struttura.

Finalmente anche all’aeroporto di Foligno si potrà fare rifornimento sugli aerei. Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Zuccarini con un post sulla sua pagina facebook ufficiale. Il sindaco definisce l’operazione "un passo concreto in avanti per lo sviluppo dell’avioturismo e per la crescita del territorio folignate". Grazie alla concessione rilasciata da Enac, all’aeroporto di Foligno è stato realizzato un distributore automatico di carburante avio: un’infrastruttura fondamentale, attesa da tempo, che rende lo scalo ancora più funzionale e attrattivo per gli appassionati di volo. "Foligno – spiega il sindaco Zuccarini – si conferma scalo strategico per l’avioturismo, anche alla luce degli elevati costi operativi richiesti dall’aeroporto di Perugia San Francesco e delle oggettive difficoltà legate al traffico aereo di linea, che spesso limitano atterraggi e decolli per l’aviazione generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’aeroporto cresce. Ora c’è il distributore di carburante avio

A Casagiove, in via Tifata vicino al casello autostradale, si è verificato un assalto armato presso un distributore di carburante.

