Amanda Sandrelli ha condiviso su Instagram un’immagine in bianco e nero con una coroncina, accompagnata da un messaggio dedicato al padre scomparso. La foto mostra un cuore rosso e il testo “Babbo mio”. La famiglia si prepara a gestire la divisione del patrimonio lasciato dal compositore, coinvolgendo la moglie e i figli. La vicenda riguarda anche la ripartizione dei beni e l’eredità lasciata dal musicista.

L’accorato saluto in un post su Instagram con una foto in bianco e nero e un cuore rosso. Ecco come sarà divisa l’eredità “Babbo mio” e un cuore rosso: l'addio di Amanda Sandrelli a Gino Paoli su Instagram è affidato a una foto in bianco e nero che la ritrae con una coroncina accanto al padre. Amanda, nata dalla relazione tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli, è una dei quattro figli di Gino Paoli che saranno destinatari del suo lauto patrimonio. Gino Paoli ha avuto due matrimoni e tanti amori dai quali sono nati quattro figli, e poi quattro nipoti. Stando a quanto racconta Il Corriere della Sera, l’ultima moglie, Paola Penzo, è quella che lo ha vegliato fino agli ultimi giorni, nella casa vista mare del quartiere Azzurro, nel levante genovese. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L’addio di Amanda Sandrelli al padre Gino Paoli, ma a chi va l’eredità? Il patrimonio da dividere fra moglie e figli

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Anche quando le leggi cambiarono e il riconoscimento paterno divenne effettivo, Amanda decise di restare Sandrelli https://nap.li/t2eP - facebook.com facebook

Il commovente addio di Amanda Sandrelli a Gino Paoli ha toccato il cuore di tutti #GinoPaoli x.com