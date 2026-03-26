la strategia del pd per arginare conte

Dopo la vittoria referendaria, nel Partito Democratico si è registrata una reazione di cautela. Giuseppe Conte ha annunciato immediatamente le sue intenzioni politiche, suscitando reazioni diverse tra i membri del partito. La discussione interna si concentra ora su come rispondere alle mosse dell’ex presidente del Consiglio, senza ancora definire una strategia definitiva.

Nel Pd l’entusiasmo per la vittoria referendaria è stato parzialmente congelato dalla sortita di Giuseppe Conte immediatamente successive al risultato. Le primarie rilanciate, l’idea di farsi carico di una nuova riforma della giustizia (per conto di chi e in nome di cosa non è chiaro), quel tono da aspirante ri-presidente del Consiglio. No, non sono piaciute quelle frasi da apprendista stregone, pardon, da apprendista leader del campo largo (se non qualcosa di più). Da qui sembra venire l’idea di provare a non dar seguito alle iniziative contiane, rischiando però che diventino – in ogni caso – materia di dibattito pubblico giornalistico-televisivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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