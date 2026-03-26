C on Something very bad is going to happen (miniserie Netflix in 8 episodi) i fratelli Duffer hanno prodotto un originale storia sull’incubo pre matrimoniale di una coppia di fidanzati. Un bizzarro e riuscito esperimento dove la paura dell’impegno si interseca con un’antica maledizione e il peso dei legami famigliari. Protagonisti un bravo Adam DiMarco e un’ottima Camila Morrone, ex modella ed ex fidanzata di Leonardo DiCaprio che qui dimostra di essere davvero una brava attrice. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › 10 film e serie tv da vedere su Netflix a marzo 2026 Something very bad is going to happen, trama della miniserie Netflix. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La serie Netflix racconta l'incubo horror di una coppia a pochi giorni dalle nozze

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