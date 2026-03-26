Il pilota italiano, recentemente vittorioso in Cina, si prepara alla sua prima gara dopo la vittoria. In un’intervista, ha dichiarato di aver superato le difficoltà iniziali e di sentirsi più sicuro. Ha anche commentato sul fatto che molti italiani tifano più per Ferrari che per lui, ma ha affermato di ricevere comunque molto sostegno. La gara si svolgerà nei prossimi giorni.

Ha dovuto imparare a gestire fin da giovanissimo il peso della pressione Andrea Kimi Antonelli. Lo ha fatto nel corso della sua scalata verso la Formula 1, precocissimo e veloce sin dai primi risultati nei kart, e ha continuato a farlo anche nella massima serie. Arrivato all’esordio in Mercedes a diciotto anni, ha fatto i conti con tutto: dalle lodi dopo i risultati migliori fino alle critiche più feroci nei momenti più duri. Ora, a due settimane dalla sua prima vittoria in Formula 1, arrivata in Cina nella seconda tappa del campionato 2026, il diciannovenne bolognese si sente pronto ad accogliere ogni emozione: “La vittoria è stata un modo per rompere il ghiaccio - ha raccontato nel giovedì dedicato ai media a Suzuka - mi ha dato più consapevolezza del mio potenziale e di ciò che posso raggiungere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La nuova vita di Antonelli: "Gli italiani tifano più Ferrari di me? Non importa, ho tanto sostegno"

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