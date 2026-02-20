Giorgia Palmas smentisce la crisi con Filippo Magnini in diretta tv

Giorgia Palmas ha negato in diretta tv di essere in crisi con Filippo Magnini, smentendo i rumors diffusi sui social. La showgirl ha spiegato che le discussioni sono normali in ogni coppia e che il loro rapporto è forte. Durante l’intervista, Palmas ha anche rivelato di aver passato momenti difficili, ma di averli superati insieme. La coppia ha recentemente fatto parlare di sé per alcune incomprensioni, ma lei ha insistito sul fatto che tutto va bene. La discussione si è concentrata sulla loro quotidianità e sulla voglia di andare avanti.

A La Volta Buona la showgirl Giorgia Palmas chiarisce i rumor sulla coppia e ammette che discutere è normale quando l'amore è vero Le voci di crisi tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno fatto discutere nelle ultime ore. Durante l'intervista in studio con Caterina Balivo, la showgirl ha deciso di chiarire pubblicamente la situazione. La risposta è stata diretta e senza giri di parole. Nessuna crisi profonda, ma la normalità di una coppia che vive momenti diversi e affronta anche piccoli contrasti. Giorgia Palmas in crisi con Magnini? Durante Ballando abbiamo litigato, ma...Giorgia Palmas restituisce al mittente le voci di una possibile crisi con Filippo Magnini: ospite di Caterina Balivo ha dichiarato: certo che litighiamo, come tutti, ma l'amore è fortissimo