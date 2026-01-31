Gli odontoiatri di Napoli festeggiano i 40 anni dalla nascita dell' Albo e della laurea specialistica

Quaranta anni fa, a Napoli, nacque ufficialmente l’Albo degli Odontoiatri e si istituì la laurea specialistica in Odontoiatria. Oggi, gli odontoiatri della città celebrano questo traguardo importante, ricordando come in quattro decenni la professione sia cresciuta e si sia rafforzata. Una festa che sottolinea il percorso di specializzazione e di riconoscimento che ha portato a garantire ai pazienti standard più elevati e competenze più approfondite.

