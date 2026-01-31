Gli odontoiatri di Napoli festeggiano i 40 anni dalla nascita dell' Albo e della laurea specialistica
Quaranta anni fa, a Napoli, nacque ufficialmente l’Albo degli Odontoiatri e si istituì la laurea specialistica in Odontoiatria. Oggi, gli odontoiatri della città celebrano questo traguardo importante, ricordando come in quattro decenni la professione sia cresciuta e si sia rafforzata. Una festa che sottolinea il percorso di specializzazione e di riconoscimento che ha portato a garantire ai pazienti standard più elevati e competenze più approfondite.
Sono trascorsi 4 decenni, 40 anni, dall'istituzione della laurea in Odontoiatria e dalla contestuale nascita dell’Albo degli Odontoiatri che sanciva il riconoscimento della elevata specializzazione della professione e veniva a garantire i pazienti con l'istituzione di precisi requisiti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
