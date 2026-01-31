Gli odontoiatri di Napoli festeggiano i 40 anni dalla nascita dell' Albo e della laurea specialistica

Da napolitoday.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta anni fa, a Napoli, nacque ufficialmente l’Albo degli Odontoiatri e si istituì la laurea specialistica in Odontoiatria. Oggi, gli odontoiatri della città celebrano questo traguardo importante, ricordando come in quattro decenni la professione sia cresciuta e si sia rafforzata. Una festa che sottolinea il percorso di specializzazione e di riconoscimento che ha portato a garantire ai pazienti standard più elevati e competenze più approfondite.

Sono trascorsi 4 decenni, 40 anni, dall'istituzione della laurea in Odontoiatria e dalla contestuale nascita dell’Albo degli Odontoiatri che sanciva il riconoscimento della elevata specializzazione della professione e veniva a garantire i pazienti con l'istituzione di precisi requisiti di.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Odontoiatri

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni in termini di rigenerazione della biodiversità

Giornata Mondiale del Suolo, 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Odontoiatri

Argomenti discussi: Odontoiatria, 40 anni dopo corso nel nome di Valletta: Pioniere della disciplina; Da medici e veterinari di Napoli un appello al Governatore Fico: Basta compartimenti; Malattie emergenti, roghi tossici, Medici Chirurghi e Medici Veterinari di Napoli lanciano un appello a Fico; Trovata morta Sharon, la ragazza irpina di 15 anni dispersa sotto la frana in Nuova Zelanda.

gli odontoiatri di napoliOdontoiatria, 40 anni dopo corso nel nome di Valletta: «Pioniere della disciplina»Fu la lungimiranza e la visione del professor Giancarlo Valletta, negli anni Ottanta, a dare il via a Napoli al primo corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria in Italia. Un percorso ... ilmattino.it

Odontoiatria. Alla Federico II di Napoli UN aula didattica hi-tech unica in ItaliaEntra in funzione a pieno regime l’aula, con tecnologia della Realtà Aumentata, 46 postazioni odontoiatriche e altrettanti pazienti robot, per esercitazioni pratiche per gli studenti del Corso di ... quotidianosanita.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.