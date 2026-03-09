La FIA ha introdotto un nuovo regolamento in vigore dall’inizio del 2026 che ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Secondo quanto si è appreso, alcune norme hanno portato a sorpassi finti e a rallentamenti obbligatori per consentire ai piloti di ricaricare, creando confronti con giochi come Mario Kart. La questione riguarda la direzione tecnica e le decisioni prese dalla FIA, che rischiano di alterare significativamente le corse.

La Tombazis della Formula Uno: la battuta è quasi scontata, giocando con il cognome del responsabile tecnico della FIA che ha vergato il nuovo regolamento, entrato in vigore a inizio 2026. Si è comunque voluto attendere il primo responso della pista per capire la concretezza delle critiche già sgorgate copiose a motori fermi, e la sostanza è cambiata poco. La nuova Formula Uno modello Greenpeace, con equilibro assoluto (5050) tra componente termica ed elettrica della power unit, è solo il simulacro di una gara automobilistica. Federazione e Liberty Media questa volta l'hanno combinata davvero grossa, perché a rischio ci sono la credibilità e...

© Ilfattoquotidiano.it - Formula 1 o Mario Kart? Sorpassi finti e piloti costretti a rallentare per ricaricare: la FIA rischia di uccidere le corse

