La famiglia del bosco è rovinata e Sala la prende in giro sul Web

La famiglia del bosco si trova in difficoltà e sui social network vengono diffuse battute da parte di un esponente politico. Nel frattempo, un altro membro del governo ha incontrato due rappresentanti di associazioni, che hanno avuto modo di esporre le proprie posizioni senza essere etichettate come estremisti.

Ieri, mentre rientravano in Abruzzo da Roma, Nathan e Catherine Trevallion continuavano a ripetere di essere «emozionati e felici». E in effetti, per la prima volta dopo mesi, hanno avuto l’occasione di incontrare un rappresentante delle istituzioni che non li ha trattati da genitori degeneri o da pericolosi fanatici. Intorno alle 12.30, a Palazzo Giustiniani, sono stati ricevuti dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Una visita annunciata che aveva sollevato l’ennesima, spietata polemica pre referendaria. Passata la buriana del voto - o quasi - la parola è stata mantenuta e i Trevallion si sono presentati col massimo della loro eleganza silvestre e, soprattutto, con tante cose da dire. 🔗 Leggi su Laverita.info

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