Durante la prima giornata della United Cup 2026 in Australia, l’Italia ha affrontato alcune difficoltà, tra cui un episodio di comportamento poco elegante di Stan Wawrinka nei confronti di Sara Errani. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, suscitando discussioni sul rispetto tra atleti. Un avvio difficile per la squadra italiana, che spera di migliorare nelle prossime partite di questa competizione internazionale.

L’Italia non ha iniziato nel migliore dei modi la United Cup 2026, la competizione di tennis a squadre miste tra nazioni in corso in Australia. Alla RAC Arena di Perth, gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dalla Svizzera, arrendendosi nel decisivo incontro di doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati battuti dalla coppia formata da Belinda Bencic e Jakub Paul con il punteggio di 7-5, 4-6, 10-7. Domani la formazione tricolore affronterà la Francia con l’obbligo di vincere, senza però la certezza di poter proseguire il proprio cammino nel torneo. Il match di doppio misto è stato inoltre segnato da un episodio curioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stan Wawrinka prende platealmente in giro Sara Errani: il versaccio poco elegante fa il giro del web

