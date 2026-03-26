A Napoli, arriva la coreografa Elisa Sbaragli con il suo spettacolo Se domani, riconosciuto come miglior produzione italiana di un autore emergente nel 2025 dal Premio Danza&Danza. La performance, che rappresenta una delle voci più interessanti della scena contemporanea italiana, sarà presentata domani nella città.

Körper porta a Napoli una delle voci più interessanti della coreografia contemporanea italiana: Elisa Sbaragli, con il suo Se domani, vincitore del Premio Danza&Danza 2025 come miglior produzione italiana di un autore emergente. Lo spettacolo andrà in scena, in prima regionale, domenica 29 marzo alle ore 18. Al centro del lavoro c’è una riflessione sulla crisi, intesa nel suo ambivalente significato di scelta e possibilità. Due corpi abitano uno spazio liminale percorso in modo ripetitivo, in un crescendo di esposizione fisica che diventa metafora dell'individualismo contemporaneo: solo attraverso l'incontro autentico con l'alterità i due performer, Lorenzo De Simone e Alice Raffaelli, ritrovano una dimensione umana e collettiva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Körper porta a Napoli Se domani di Elisa Sbaragli

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