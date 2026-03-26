Juventus Spalletti fa la lista e chiede garanzie per il rinnovo

L'allenatore ha stilato una lista di obiettivi per il mercato estivo, includendo rinforzi in porta, difesa, centrocampo e attacco. La richiesta di garanzie per il rinnovo del contratto è stata avanzata in concomitanza con questa pianificazione. La lista è stata pubblicata dal quotidiano Tuttosport, che ha dettagliato le varie posizioni interessate dagli acquisti.

La lista di Spalletti Tuttosport ha fatto la lista degli obbiettivi estivi richiesti da Spalletti in porta, difesa, centrocampo e attacco. PORTA – Alisson, David de Gea, Guglielmo Vicario DIFESA – Antonio Rudiger, Marcos Senesi, Zeki Celik CENTROCAMPO – Ederson, Leon Goretzka, Franck Kessié, Lorenzo Pellegrini, Bernardo Silva ATTACCO – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti fa la lista e chiede garanzie per il rinnovo Articoli correlati Rinnovo Spalletti non più così sicuro? Il tecnico chiede queste garanzie per prolungare con la Juve: cosa succededi Redazione JuventusNews24 Rinnovo Spalletti, il tecnico riflette sul prolungamento e chiede ampie garanzie alla società per la costruzione di una... Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuinoCalciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola... Juventus, Spalletti nome in cima alla lista: le news Aggiornamenti e notizie su Juventus Spalletti fa la lista e chiede... Temi più discussi: Serie A | Juventus - Sassuolo, la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Francisco Conceicao Video; Spalletti-Juve, l'incontro per il rinnovo non sarà una formalità: mercato e strategie, il tecnico vuole risposte precise; Juventus-Sassuolo, Spalletti: Poca maturità, ma meritavamo di vincere; Juventus-Sassuolo 1-1, Spalletti: Mostrata poca maturità e pulizia nelle scelte, siamo distrutti dal dispiacere. Spalletti e la frase svelata in diretta tv: Cosa mi ha detto Locatelli prima di tirare il rigoreIl tecnico della Juve ha rivelato un retroscena dopo il match pareggiato con il Sassuolo, in cui il capitano bianconero ha fallito la chance dal dischetto: i dettagli ... corrieredellosport.it Spalletti sul rigore di Locatelli: Maremma impestata, qui si va al manicomio… o si fa un referendumLuciano Spalletti è tornato a spiegare perché il rigore contro il Sassuolo l'ha tirato Locatelli: Una cosa del tutto normale ... fanpage.it Cambiano i piani del #Bologna su #JoaoMario. L'esterno con le sue prestazioni ha convinto i felsinei Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoblu sarebbero intenzionati ad acquistare a titolo definitivo dalla Juventus il portoghese L'artic - facebook.com facebook Corsera - Pellegrini via dalla Roma a zero. #Inter, Napoli e Juventus alla finestra x.com