juventus sabatini spalletti bravo ma gli serve un attaccante

Sabatini ha commentato il percorso di Luciano Spalletti, sottolineando la sua abilità nel gestire la squadra. Durante un’intervista a Tuttosport, ha affermato che l’allenatore è stato bravo nel mantenere un buon rapporto con l’ambiente della Juventus. Tuttavia, ha aggiunto che a Spalletti manca un attaccante in rosa.

L’elogio di Sabatini Fabio Galante, nel corso di un intervista a Tuttosport, ha elogiato il lavoro di Luciano Spalletti e il suo legame con l’ambiente Juve. “Chi lo conosce davvero o ci ha lavorato insieme non può non volergli bene. Basti vedere come l’ha voluto festeggiare la squadra il giorno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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