Juventus Brambati Spalletti è bravo ma gli manca l’attaccante

Massimo Brambati non ha usato mezzi termini. L’ex calciatore e procuratore ha criticato duramente la Juventus dopo la fine del mercato invernale. Secondo lui, Spalletti è bravo, ma senza un attaccante di livello non può fare molto di più. Brambati ha sottolineato che i bianconeri devono intervenire subito sul mercato per rinforzare l’attacco e migliorare la squadra. La sua voce si aggiunge al coro di chi chiede più attenzione da parte della dirigenza.

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per commentare duramente l'operato della dirigenza juventina dopo la chiusura del mercato invernale. Ecco le sue parole: "A me sembra che siano un po' tutti, chi per inesperienza, chi per incapacità, non all'altezza dell'allenatore della Juve, che

