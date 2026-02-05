Juventus Brambati Spalletti è bravo ma gli manca l’attaccante
Massimo Brambati non ha usato mezzi termini. L’ex calciatore e procuratore ha criticato duramente la Juventus dopo la fine del mercato invernale. Secondo lui, Spalletti è bravo, ma senza un attaccante di livello non può fare molto di più. Brambati ha sottolineato che i bianconeri devono intervenire subito sul mercato per rinforzare l’attacco e migliorare la squadra. La sua voce si aggiunge al coro di chi chiede più attenzione da parte della dirigenza.
L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per commentare duramente l’operato della dirigenza juventina dopo la chiusura del mercato invernale. Ecco le sue parole: “A me sembra che siano un po’ tutti, chi per inesperienza, chi per incapacità, non all’altezza dell’allenatore della Juve, che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Brambati
Juventus, Tacconi “A Napoli trasferta importante, Spalletti è bravo”
Miretti secondo Spalletti: «Gli manca un po’ di scocca ma è un calciatore che a noi fa comodo perché…» – VIDEO
In questa intervista, Spalletti commenta le caratteristiche di Miretti, sottolineando che, pur avendo margini di miglioramento, il giovane centrocampista rappresenta una risorsa utile per la sua squadra.
5 motivi per cui SPALLETTI ha Trasformato la Juventus
Ultime notizie su Juventus Brambati
Argomenti discussi: Brambati a RBN: Juve danneggiata dai propri dirigenti. Ne ha fatto le spese Spalletti; Brambati: Spalletti di un altro livello. I dirigenti della Juve non sono alla sua altezza; Brambati: Vi dico qual è il problema della Juventus; Brambati: Comolli, Ottolini e Modesto non fanno un dirigente valido.
Brambati: Spalletti di un altro livello. I dirigenti della Juve non sono alla sua altezzaL'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per commentare duramente l'operato della dirigenza juventina dopo la chiusura del ... tuttojuve.com
Brambati: Vi dico qual è il problema della JuventusMassimo Brambati ha parlato a Netweek soffermandosi sul momento che vive la Juventus: Per me il problema del mancato arrivo dell'attaccante sono i dirigenti, che non sono ... tuttojuve.com
Juventus Women Risoluzione del contratto con Lysianne Proulx https://www.juventusnews24.com/juventus-women-risoluzione-lysianne-proulx/ facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.