Gianni Balzarini ha commentato le possibilità di mercato di alcuni giocatori in vista dell’estate. Ha detto di non sapere se Nico Gonzalez resterà, mentre è convinto che Douglas Luiz non tornerà alla sua squadra attuale. Per quanto riguarda Locatelli, ha espresso una sua opinione, ma senza dettagli aggiuntivi. Le sue dichiarazioni riguardano quindi le future destinazioni di alcuni calciatori.

Gianni Balzarini fa il punto sul futuro di Nico Gonzalez e Douglas Luiz in vista dell'estate. Poi un pensiero su Manuel Locatelli. Gianni Balzarini sul suo canale Youtube ha parlato di Juventus, facendo il punto sul mercato in vista dell'estate. Di seguito le sue parole. NICO GONZALEZ E DOUGLAS LUIZ – «Voi sapete che Nico Gonzalez e Douglas Luiz, se riscattati possono portare nelle casse della Juventus quasi 60 milioni, 5758 adesso non ricordo bene, però attenzione, c'è un equivoco di fondo.

© Juventusnews24.com - Balzarini fa il punto: «Nico Gonzalez non lo so, ma Douglas Luiz secondo me non torna indietro. Locatelli? Penso questo»

