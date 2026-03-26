Juventus De Grandis Ridicolo attaccarsi al rigore sbagliato

Da ilprimatonazionale.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione di Sky Calcio Club si è parlato di un episodio riguardante un rigore sbagliato da un calciatore della Juventus. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sulla scelta dei rigoristi da parte della squadra. In particolare, si è analizzato il modo in cui le decisioni vengono commentate e interpretate dai vari esperti presenti in studio.

Negli studi di Sky Calcio Club si è discusso del rigore sbagliato da Locatelli e del tema rigoristi in casa Juventus. Gli interventi di Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Alessandro Costacurta. Le parole riportate da TS. La pericolosità di Yildiz e il rigore di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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