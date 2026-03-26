Juventus De Grandis Ridicolo attaccarsi al rigore sbagliato

Durante una trasmissione di Sky Calcio Club si è parlato di un episodio riguardante un rigore sbagliato da un calciatore della Juventus. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sulla scelta dei rigoristi da parte della squadra. In particolare, si è analizzato il modo in cui le decisioni vengono commentate e interpretate dai vari esperti presenti in studio.

Negli studi di Sky Calcio Club si è discusso del rigore sbagliato da Locatelli e del tema rigoristi in casa Juventus. Gli interventi di Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Alessandro Costacurta. Le parole riportate da TS. La pericolosità di Yildiz e il rigore di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, De Grandis “Ridicolo attaccarsi al rigore sbagliato” Articoli correlati Juventus, De Grandis “Con David in campo la Juve non segna”L’analisi di De Grandis su David e i problemi offensivi della Juventus Stefano De Grandis ha parlato dei problemi offensivi della Juventus quando... Juventus-Lecce, il rigore sbagliato da David Approfondimenti e contenuti su Juventus De Grandis Ridicolo attaccarsi... Argomenti discussi: Il mercato Juve è iniziato. Conceicao? Avevo una fidanzata che faceva come lui. De Grandis senza filtri su quel bianconero: «Lui va sempre fortissimo, ogni tanto deve avere la capacità di freddarsi e ragionare»De Grandis esamina le mosse tattiche del mister e commenta il rendimento dell’esterno offensivo durante l’ultima partita Stefano De Grandis, a Sky Calcio Club, ha rilasciato dichiarazioni sull’ultima ... juventusnews24.com Juventus, Pavan difende Spalletti: Gol annullato ridicolo, certe cose sulla gara di Roma non le dice nessunoJuventus, Pavan difende Spalletti: Gol annullato ridicolo, certe cose sulla gara di Roma non le dice nessuno Le polemiche arbitrali continuano ad animare il dibattito attorno ... tuttojuve.com