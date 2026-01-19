Tezenis lancia Invisible Therm | la nuova collezione termica che unisce comfort e stile

Tezenis presenta Invisible Therm, la collezione termica pensata per unire funzionalità e design. Realizzati con materiali morbidi e confortevoli, i capi di questa linea sono ideali per affrontare i mesi più freddi senza rinunciare allo stile. Una scelta pratica e moderna per chi cerca comfort e praticità nella quotidianità.

La nuova collezione Invisible Therm di Tezenis offre capi termici morbidi, moderni e perfetti per affrontare il freddo con stile. Quando il termometro scende, il vero lusso è sentirsi avvolti da un comfort assoluto. Con la nuova collezione Invisible Therm, Tezenis presenta una selezione di capi termici indispensabili, pensati per offrire calore, morbidezza e un’estetica contemporanea che valorizza ogni silhouette. Realizzati in un tessuto straordinariamente soffice e caldo, questi modelli versatili sono ideali come primo strato durante i mesi più rigidi. Le rifiniture pulite a taglio vivo donano a ogni capo un look moderno e minimal, rendendoli perfetti non solo come intimo tecnico, ma anche come elementi da indossare a vista nella quotidianità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

