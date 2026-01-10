Arthur Rinderknech e Jasmine Paolini hanno chiarito | Grazie agli haters siamo diventati amici

Arthur Rinderknech e Jasmine Paolini hanno spiegato la loro versione dei fatti dopo il episodio della United Cup, in cui non si sono salutati. In un messaggio su Instagram, i due tennisti hanno sottolineato come le polemiche sui social abbiano contribuito a rafforzare il loro rapporto, portandoli a chiarire e consolidare un’amicizia nata tra le righe di un episodio isolato.

Arthur Rinderknech e Jasmine Paolini chiariscono dopo il caso del mancato saluto in United Cup: le polemiche social diventano amicizia, svelata da una storia Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Oltre il West: come Arthur e John sono diventati padri e amici per milioni di giocatori Leggi anche: Tutti i francesi salutano Jasmine Paolini, tranne uno: Rinderknech, che si volta dall’altra parte Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tutti i francesi salutano Jasmine Paolini, tranne uno: Rinderknech, che si volta dall'altra parte; United Cup su , Italia-Francia 2-1: Paolini e il doppio non bastano, azzurri eliminati!; Italia eliminata! Cobolli spreca due match point con Rinderknech e perde al 3°. Non basta Paolini; United Cup 2026, Jasmine Paolini liquida Leolia Jeanjean in due set. Arthur Rinderknech e Jasmine Paolini hanno chiarito: “Grazie agli haters siamo diventati amici” - Arthur Rinderknech e Jasmine Paolini chiariscono dopo il caso del mancato saluto in United Cup: le polemiche social diventano amicizia, svelata da una ... fanpage.it

Tutti i francesi salutano Jasmine Paolini, tranne uno: Rinderknech, che si volta dall’altra parte - Francia della United Cup, la tennista italiana è stata salutata da tutti i componenti della panchina francese ... fanpage.it

Il rammarico di Jasmine Paolini: "Non ci siamo riusciti" - Jasmine Paolini ha poi permesso al team tricolore di giocarsi tutto al doppio misto battendo Leolia Jeanjean e ottenendo la prima gioia del 2026. msn.com

MELBOURNE: INIZIANO AD ARRIVARE I PRIMI SELFIE Jasmine Polini & Arthur Rinderknech ArthurRinderknechig - facebook.com facebook

Flavio Cobolli perde 6-7, 7-6, 7-5 ad Arthur Rinderknech e l’Italia è fuori dalla United Cup unitedcuptennis x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.