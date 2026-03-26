Oggi si disputa la semifinale dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La squadra italiana affronta questa partita con un divario di 90 milioni di euro rispetto alla controparte nordirlandese nelle risorse disponibili. La partita si svolge in un contesto di confronto anche economico tra le due nazionali.

È il giorno di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. La partita si gioca a Bergamo e rappresenta il primo passo di un percorso che può portare gli Azzurri alla finale contro la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina. La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso parte favorita per storia, ranking e valore complessivo della rosa. Il confronto, però, non riguarda solo il campo: i numeri economici legati agli stipendi dei calciatori mostrano un divario significativo tra le due squadre. Gli stipendi dell’Italia, un monte ingaggi da oltre 100 milioni. Analizzando gli ingaggi dei convocati, emerge un dato chiaro: il totale degli stipendi della Nazionale italiana sfiora i 102 milioni di euro annui. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia-Irlanda del Nord, sfida anche nei conti: 90 milioni di distanza

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