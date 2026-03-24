Italia-Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali in programma il 26 marzo 2026 alle 20:45. La partita si svolge nell’ambito delle qualificazioni europee, con le formazioni che si stanno preparando per l’evento. Sono attese analisi sulle formazioni, quote e pronostici prima del calcio d’inizio.

L’Italia si prepara a cominciare il proprio percorso nei play off di qualificazione ai mondiali e gioca la semifinale contro l’Irlanda del Nord. Il match in programma giovedì sera alla New Balance Arena di Bergamo e gli Azzurri sanno che non possono assolutamente sbagliare, perché il terzo fallimento di fila sarebbe davvero inaccettabile. La squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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