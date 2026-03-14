Inter Atalanta la partita di De Roon | dentro alla prestazione del centrocampista della Dea

Nella partita tra Inter e Atalanta, il centrocampista della Dea ha giocato un ruolo chiave. Ha partecipato attivamente sia in fase difensiva che offensiva, contribuendo con passaggi precisi e recuperi importanti. La sua presenza in campo si è fatta notare per i movimenti e le interventi che hanno influenzato l’andamento del match. La sua prestazione è stata tra le più rilevanti della squadra in questa sfida.

Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Riso racconta: «Ecco perché Tonali si è trasferito al Newcastle. Volevo portare via Frattesi dall’Inter, ecco cos’è successo» Calciomercato Milan: spunta Jackson per l’attacco, intanto è stato definito il futuro di Pulisic in vista dell’estate. Cosa succederà Lewandowski rompe il silenzio sul proprio futuro: «Non ci penso e non ho deciso, sono sincero e vi dico che.» Striscione Bastoni, i tifosi dell’Inter non lo ‘abbandonano’ dopo le critiche: «Orgoglio nostro». Cos’è successo contro l’Atalanta Conferenza stampa Hiljemark alla vigilia di Pisa Cagliari: «Non penso alla pressione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Atalanta, la partita di De Roon: dentro alla prestazione del centrocampista della Dea Articoli correlati Inter Pisa, la partita di Stefan de Vrij: dentro alla prestazione del difensore olandeseCrystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la... Atalanta Bayern Monaco, la partita di Scamacca: dentro alla prestazione dell’attaccante nerazzurro! Il focusLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Una selezione di notizie su Inter Atalanta Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming; Inter-Atalanta: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Oggi alle 15 Inter-Atalanta: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming. Serie A, oggi Inter-Atalanta - La partita in diretta(Adnkronos) - Inter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia ... msn.com Inter-Atalanta 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pio Esposito, via secondo tempoLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Inter 1-1 #Atalanta : Nikola Krstovic! #InterAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente - facebook.com facebook