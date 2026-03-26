Manca poco al calcio di inizio di Italia-Irlanda del Nord, una delle otto semifinali dei playoff per i Mondiali 2026. La partita decide quale squadra si aggiudicherà uno dei quattro posti disponibili per la fase finale, che si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico tra giugno e luglio del prossimo anno. In caso di pareggio o sconfitta, le conseguenze per gli azzurri dipendono dalle regole specifiche del torneo.

La vittoria garantirà alla nazionale di fronteggiare l’avversaria nella decisiva finale, altrimenti per la terza volta consecutiva dovremo dire addio alla competizione Qualora la situazione fosse ancora in perfetta parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per i match dei Playoff sono previsti innanzitutto i due consueti tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se neppure la mezz'ora aggiuntiva dovesse risultare determinante a stabilire un vincitore, sarà la lotteria dei calci di rigore a decidere chi affronterà in trasferta il Galles o la Bosnia Erzegovina per l’atto finale del “Percorso A” dei playoff di cui fanno parte gli azzurri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Italia-Irlanda del Nord: cosa accade agli azzurri in caso di pareggio o sconfitta

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