Italia-Irlanda del Nord 2-0 Tonali e Kean mandano gli azzurri in finale

Nella partita tra Italia e Irlanda del Nord disputata a Bergamo, gli azzurri hanno vinto per 2-0. Sono stati Segnatamente Tonali e Kean a segnare i gol decisivi, assicurando all’Italia il passaggio in finale. L'incontro si è svolto nel rispetto delle regole e senza incidenti. Prima del calcio d'inizio, è stato ricordato Beppe Savoldi, figura storica del calcio italiano.

Bergamo, 26 marzo 2026 - Nella sua Bergamo, si comincia con il ricordo di Beppe Savoldi, un grande bomber del passato di cui l'Italia avrebbe bisogno ancora oggi per proseguire la propria tortuosa strada verso i Mondiali. Il primo ostacolo da superare, nella cornice della New Balance Arena, si chiama Irlanda del Nord, che impone lo 0-0 dopo un primo tempo tutt'altro che memorabile su entrambi i fronti. Nella ripresa, dopo un buon approccio dei britannici, gli azzurri crescono e prima sciupano con Retegui, che sbaglia il controllo lanciato a tu per tu con Pierce Charles, poi recriminano con la staffilata di Kean, respinta sempre dal portiere... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean mandano gli azzurri in finale Articoli correlati Leggi anche: Italia Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean portano gli azzurri in finale! Italia Irlanda del Nord 2-0: è finale playoff, Tonali e Kean trascinano gli azzurriSalah in Serie A? Carragher apre al clamoroso scenario: «Lo vedrei bene in quel club» Balzarini spiazza i tifosi Juve: «Quel parametro zero è da... Una raccolta di contenuti su Italia Irlanda del Nord 2 0 Tonali e... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, formazioni confermate: Gattuso punta sulla coppia Retegui-Kean, Pio Esposito parte dalla panchina. Sei d'accordo con la scelta del ct Tu chi avresti schierato in attacco facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com