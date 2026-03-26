Italia Irlanda del Nord 2-0 | è finale playoff Tonali e Kean trascinano gli azzurri

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 e si è qualificata per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. Torna in campo Tonali, autore di un gol, e anche Kean ha segnato, contribuendo alla vittoria degli azzurri. La partita si è disputata con le squadre in campo per la qualificazione ai prossimi campionati mondiali.

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