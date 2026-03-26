Italia-Irlanda del Nord 2-0 le pagelle | Tonali 7,5 svegli gli azzurri Kean 7 mette il sigillo

L'Italia ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Dopo un primo tempo difficile, gli azzurri sono riusciti a sbloccare il risultato nel secondo tempo, con un gol di Kean. La squadra ha mostrato miglioramenti, con Tonali che si è distinto per la sua prestazione. La vittoria permette all'Italia di avvicinarsi alla qualificazione.

L'Italia c'è. Batte 2-0 l'Irlanda del Nord e si avvicina all'obiettivo del Mondiale 2026. Dopo un primo tempo complicato, gli azzurri si sciolgono e sbloccano il match con Sandro Tonali che sfrutta una palla vagante dal limite e con un tiro perfetto di controbalzo trova il gol del vantaggio. L'Italia prende coraggio e costruisce più occasioni, soprattutto con Moise Kean che alla fine trova il gol del raddoppio con una bella giocata in area e un tiro preciso sul secondo palo. La squadra di Gattuso si scrolla di dosso un pò di pressione e ora si prepara alla finale playoff contro una tra Bosnia e Galles, in programma martedì 31 marzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle: Tonali (7,5) svegli gli azzurri, Kean (7) mette il sigillo Articoli correlati Leggi anche: Italia Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean portano gli azzurri in finale! Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean mandano gli azzurri in finaleBergamo, 26 marzo 2026 - Nella sua Bergamo, si comincia con il ricordo di Beppe Savoldi, un grande bomber del passato di cui l'Italia avrebbe bisogno... Approfondimenti e contenuti su Italia Irlanda del Nord 2 0 le pagelle... Temi più discussi: Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'; Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Dove vedere Italia-Irlanda del Nord per le qualificazioni del Mondiale 2026. Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it Italia-Irlanda del Nord 2-0, Tonali e Kean portano Gattuso alla finale playoffÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it Italia-Irlanda del Nord, formazioni confermate: Gattuso punta sulla coppia Retegui-Kean, Pio Esposito parte dalla panchina. Sei d'accordo con la scelta del ct Tu chi avresti schierato in attacco facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com