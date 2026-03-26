Classici | Irlanda del Nord - Italia ' 58

Nel 1958, una partita tra Irlanda del Nord e Italia si svolse durante una competizione internazionale. Belfast, città coinvolta, viene descritta come difficile da esplorare, anche se spesso presentata come affascinante dalle guide turistiche. La narrazione evidenzia come, nonostante il fascino attribuito alle città, l’esperienza di visitarle possa risultare complessa.

Nonostante una certa retorica da Lonely Planet, anche brillante a volte, voglia far passare tutte le città del mondo come misteriose, seducenti, degne di essere visitate, per Belfast l'impresa è quanto mai complicata. Sono riuscite a darle un minimo di fascino solo le notevoli parabole esistenziali dei due nordirlandesi più famosi del Novecento, George Best e Bobby Sands, cuori in tempesta ancora pulsanti in ogni vicolo della capitale. Eppure c'è un luogo che ancora resiste, vivo e vegeto, più che mai centrale nella vita sportiva del Paese: il caro vecchio Windsor Park, dal 1905 sempre lo stesso budello da 20 mila posti dove solo l'imperturbabile Germania è riuscita a segnare e fare punti nell'ultimo girone di qualificazione mondiale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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