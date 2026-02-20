Trump | Il Board of Peace vigilerà che l' Onu funzioni a Gaza soldati da 5 Paesi | Donald e l' attacco all' Iran | decisione entro 10 giorni
Il presidente Trump ha annunciato che il nuovo Board of Peace sorveglierebbe il funzionamento delle Nazioni Unite, con la presenza di soldati provenienti da cinque Paesi a Gaza. La decisione segue le tensioni crescenti nella regione, mentre si attende una risposta ufficiale entro dieci giorni sull’attacco all’Iran. Il ministro Tajani, presente alla riunione, ha ribadito che non si tratta di affari, ma di iniziative politiche concrete per favorire la pace in Medio Oriente. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati internazionali.
Donald Trump valuta un iniziale attacco limitato per costringere l'Iran a trattare e accettare le richieste americane nell'accordo sul nucleare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l'attacco, se autorizzato, potrebbe avvenire nell'arco di giorni e prendere di mira alcuni siti militari e governativi. Se Teheran continuasse a rifiutarsi di negoziare, allora gli Stati Uniti risponderebbero con un attacco su vasta scala, potenzialmente volto a rovesciare il regime. Senza un accordo «cose brutte» accadranno all'Iran. Lo ha ribadito Donald Trump senza scendere dettagli su cosa potrebbe succedere.
